На трасі Київ-Чоп зіткнулися вантажівка і автобус: є жертва і постраждалі
На трасі Київ-Чоп біля Нагірного у Львівській області зіткнулися вантажівка і пасажирський автобус.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Львівської області і Львівський портал.
Речниця патрульної поліції Львівської області Катерина Рибій зазначила, що в аварію потрапив автобус, який їхав з-за кордону до Києва. У ньому були 70 пасажирів.
За попередніми даними, внаслідок ДТП є загиблий та п’ятеро травмованих.
Поліція організувала на трасі реверсний рух.
"Через ДТП біля населеного пункту Нагірне, що на автодорозі Київ-Чоп йде реверсний рух. Будьте обачні", - зазначили у патрульній поліції.
Нагадаємо, вчора в Одесі автобус врізався у вантажівний автомобіль. Внаслідок аварії п'ятьох людей госпіталізували.
Окрім того, 1 серпня у Кривому Розі сталася аварія - зіткнулися вантажівка і маршрутка, багато людей постраждали.
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