На трасі Київ-Чоп зіткнулися вантажівка і автобус: є жертва і постраждалі

На трасі Київ-Чоп біля Нагірного у Львівській області зіткнулися вантажівка і пасажирський автобус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Львівської області і Львівський портал .

Речниця патрульної поліції Львівської області Катерина Рибій зазначила, що в аварію потрапив автобус, який їхав з-за кордону до Києва. У ньому були 70 пасажирів.

За попередніми даними, внаслідок ДТП є загиблий та п’ятеро травмованих.

Поліція організувала на трасі реверсний рух.

"Через ДТП біля населеного пункту Нагірне, що на автодорозі Київ-Чоп йде реверсний рух. Будьте обачні", - зазначили у патрульній поліції.