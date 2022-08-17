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На трасі Київ-Чоп зіткнулися вантажівка і автобус: є жертва і постраждалі

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Львівська область, Середа 17 серпня 2022 15:36
На трасі Київ-Чоп зіткнулися вантажівка і автобус: є жертва і постраждалі Фото: на трасі Київ-Чоп зіткнулися вантажівка і автобус (t.me/lvivpatrolpolice)
Автор: Єлизавета Драбкіна

На трасі Київ-Чоп біля Нагірного у Львівській області зіткнулися вантажівка і пасажирський автобус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Львівської області і Львівський портал.

Речниця патрульної поліції Львівської області Катерина Рибій зазначила, що в аварію потрапив автобус, який їхав з-за кордону до Києва. У ньому були 70 пасажирів.

За попередніми даними, внаслідок ДТП є загиблий та п’ятеро травмованих.

Поліція організувала на трасі реверсний рух.

"Через ДТП біля населеного пункту Нагірне, що на автодорозі Київ-Чоп йде реверсний рух. Будьте обачні", - зазначили у патрульній поліції.

Нагадаємо, вчора в Одесі автобус врізався у вантажівний автомобіль. Внаслідок аварії п'ятьох людей госпіталізували.

Окрім того, 1 серпня у Кривому Розі сталася аварія - зіткнулися вантажівка і маршрутка, багато людей постраждали.

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