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На трассе Киев-Чоп столкнулись два микроавтобуса, есть пострадавшие

Новости » Происшествия    19.09.2019 - 12:40
На трассе Киев-Чоп столкнулись два микроавтобуса, есть пострадавшие
Фото: ДТП на трассе Киев-Чоп (lv.npu.gov.ua)

За медицинской помощью обратились шесть человек

На автодороге Киев-Чоп возле села Надетычи (Николаевский район) столкнулись два микроавтобуса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие произошло 19 сентября около 11:00.

"Столкнулись два микроавтобуса - "Ивеко" и "Мерседес", в результате чего "Мерседес" въехал в остановку общественного транспорта, а "Ивеко" съехал в кювет и перевернулся", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, шесть человек обратились за медицинской помощью, четверо из них доставили в больницу.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, а также лица всех участников ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, 18 сентября в Харькове произошло ДТП, в результате которого пострадал один из водителей. Грузовик "КамАЗ", двигаясь по улице Котлова в сторону улицы Лозовская, столкнулся с грузовиком "МАЗ", который выехала на перекресток со второстепенной дороги. От удара "МАЗ" перевернулся.

Как сообщало РБК-Украина ранее, в Киеве на проспекте Академика Глушкова автомобиль врезался в троллейбус, в результате аварии пострадали два человека.

В Харькове столкнулись два грузовика, есть пострадавший Во Львовской области произошло ДТП с участием легковушки и маршрутки, есть погибший
Новости Украины ДТПКиев-Чопмикроавтобус
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