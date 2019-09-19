ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На трасі Київ-Чоп зіткнулися два мікроавтобуси, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події    19.09.2019 - 12:40
На трасі Київ-Чоп зіткнулися два мікроавтобуси, є постраждалі
Фото: ДТП на трасі Київ-Чоп (lv.npu.gov.ua)

За медичною допомогою звернулися шестеро людей

На автодорозі Київ-Чоп біля села Надетычи (Миколаївський район) зіткнулися два мікроавтобуси. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Повідомляється, що дорожньо-транспортна пригода сталася 19 вересня близько 11:00.

"Зіткнулися два мікроавтобуси - "Івеко" і "Мерседес", в результаті чого "Мерседес" в'їхав у зупинку громадського транспорту, а "Івеко" з'їхав у кювет і перекинувся", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, шість чоловік звернулися за медичною допомогою, четверо з них доставили в лікарню.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, а також особи всіх учасників ДТП. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, 18 вересня у Харкові сталося ДТП, в результаті якого постраждав один із водіїв. Вантажівка "КамАЗ", рухаючись по вулиці Котлова в бік вулиці Лозовська, зіткнувся з вантажівкою "МАЗ", яка виїхала на перехрестя з другорядної дороги. Від удару "МАЗ" перекинувся.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, у Києві на проспекті Академіка Глушкова автомобіль врізався в тролейбус, в результаті аварії постраждали дві людини.

У Харкові зіткнулися дві вантажівки, є постраждалий У Львівській області сталася ДТП за участю легковика та маршрутки, є загиблий
Новини України ДТПКиев-Чопмикроавтобус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся