В Киеве автомобиль врезался в троллейбус, есть пострадавшие

Фото: ДТП в Киеве (facebook.com/KyivOperativ)

В результате ДТП в Киеве пострадали два человека

В Киеве на проспекте Академика Глушкова автомобиль врезался в троллейбус, в результате аварии пострадали два человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-сообщество "Киев Оперативный".

Сообщается, что легковой автомобиль на высокой скорости врезался в троллейбус. В результате инцидента пострадали водитель авто, которого госпитализировали с переломом ноги, а также пассажир - перелом руки и разбита коленная чашечка. Погибших нет, движение в сторону выезда из Киева серьезно затруднено.

UPD: на щастя, загиблих немає. У водія #Lada #Priora - перлом ноги, а у пасажира - розбита чашечка та перелом руки. Просто жєсть щойно відбулася на Глушкова - #ДТП на високій швидкості, ще й за участю громадського транспорту. Кажуть, що є потерпілі. Всі деталі зараз встановлюються. Поки важко щось зрозуміти. Рух транспорту у бік виїзду із Києва серйозно ускладнено. Опубліковано Киев Оперативный Вівторок, 17 вересня 2019 р.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львовской области на трассе "Львов-Радехов-Луцк" произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб один человек, еще двое получили травмы. Авария произошла с участием легкового авто и маршрутки с пассажирами.

Кроме того, сегодня во Львовской области участники ДТП устроили стрельбу. Инцидент произошел в Самборе после небольшого ДТП с участием автомобилей "Тойота" и "БМВ". Водители транспортных средств сначала устроили потасовку, в ходе которой один из них совершил два выстрела в воздух.