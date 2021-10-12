На трассе Киев-Чоп произошло двойное ДТП. Образовалась пробка

На трассе Киев-Чоп во Львовской области произошло двойное ДТП. В результате в районе села Ивашковцы затруднено движение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram патрульной полиции Львовской области.
"Осложнения в движении из-за двойного ДТП с участием 4 транспортных средств возле населенного пункта Ивашковцы на автодороге Киев - Чоп. Информация о пострадавших уточняется. Ситуацию осложняет туман", - говорится в сообщении.
Согласно данным сервиса Google Maps, в районе аварии растянулась пробка в обе стороны на несколько километров.
Напомним, ранее на трассе Киев-Чоп под Львовом автомобиль "скорой помощи" сбил пешехода, его с травмами доставили в больницу.