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На трассе под Львовом "скорая" сбила пешехода

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Львов, Пятница 08 октября 2021 13:17
На трассе под Львовом "скорая" сбила пешехода Фото: возле Львова "скорая" сбила человека (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

На трассе "Киев-Чоп" под Львовом автомобиль "скорой помощи" сбил пешехода. Его с травмами доставили в больницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Львовской области.

Сообщается, что инцидент произошел возле села Солонка. По данным полиции, водитель Peugeot Boxer, 64-летний житель одного из поселков Стрыйского района, сбил 33-летнего жителя города Новый Роздол.

"В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто дело за нарушение правил безопасности дорожного движения. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, - до трех лет ограничения свободы с лишением водительских прав на срок до трех лет. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

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