RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

На трасі Київ-Чоп сталася подвійна ДТП. Утворилася пробка

Автор: Юлія Бойко

На трасі Київ-Чоп у Львівській області сталася подвійна ДТП. В результаті в районі села Івашківці ускладнено рух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram патрульної поліції Львівської області.

"Ускладнення в русі через подвійну ДТП за участю 4 транспортних засобів біля населеного пункту Івашківці на автодорозі Київ - Чоп. Інформація про постраждалих уточнюється. Ситуацію ускладнює туман", - йдеться в повідомленні.

Згідно з даними сервісу Google Maps, в районі аварії розтягнулася пробка в обидві сторони на кілька кілометрів.

Нагадаємо, раніше на трасі Київ-Чоп під Львовом автомобіль "швидкої допомоги" збив пішохода, його з травмами доправили до лікарні.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТПЛьвовская область