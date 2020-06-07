На трассе Киев-Чоп в масштабном ДТП погибли четыре человека

Авария произошла с участием трех легковушек и грузовика
В Ровенской области на трассе Киев-Чоп произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей и грузовика. В результате аварии погибли четыре человека, среди которых ребенок.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Отмечается, что авария произошла сегодня, 7 июня, около 18:44.
"7 июня в 18:44 на автодороге Киев-Чоп возле села Вересневое Ровенского района произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей и грузовика с полуприцепом. Вследствие ДТП четыре человека из них один ребенок погибли на месте происшествия. Спасатели с помощью спецоборудования деблокировали всех погибших", - сообщили в МВД.
Все обстоятельства данного происшествия устанавливает полиция.
Ранее РБК-Украина писало, что в Днепре 6 июня произошло ДТП в котором травмировались четыре человека.
Также сообщалось, что днями под Мелитополем Запорожской области легковой автомобиль попал под поезд, погиб один человек.
Кроме этого в конце мая на трассе Киев-Харьков один человек погиб в результате аварии с участием полицейского автомобиля.
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Автор: Игорь Литвиненко