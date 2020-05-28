На трассе Киев-Харьков перевернулось авто с полицейскими, есть погибший

Фото: ДТП с полицейскими (dbr.gov.ua)

Работник полиции умер на месте от полученных травм

На трассе Киев-Харьков в Полтавской области перевернулся автомобиль с полицейскими, в результате аварии погиб человек. Еще двое госпитализированы с травмами.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Сообщается, что около 16:30 старший сержант Управления стратегических расследований Национальной полиции за рулем Mercedes Sprinter не справился управлением, выехал на встречную полосу, после чего съехал в кювет.

В результате машина перевернулась, пассажир (тоже полицейский) от полученных травм погиб на месте. Еще один правоохранитель и гражданский получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Виновнику ДТП грозит лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением водительских прав.

Напомним, ранее в Винницкой области Mercedes Vito с военнослужащими съехал с дороги и столкнулся с деревом, в результате аварии погибли три человека.

На этой неделе в Яготинском районе Киевской области на трассе Киев-Харьков в ДТП погибли три человека, среди жертв 10-летний ребенок.

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Автор: РБК-Украина