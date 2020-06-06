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В Днепре произошло ДТП, есть пострадавшие

Новости » Происшествия     06.06.2020 - 13:57
В Днепре произошло ДТП, есть пострадавшие
Фото: ДТП на дороге (РБК-Украина)

Произошло столкновение двух легковых автомобилей Daewoo Lanos

В субботу утром, 6 июня, в городе Днепр произошло дорожно-транспортное происшествие на перекрестке Запорожского шоссе и улицы Паникахи. В результате травмировали 4 человек.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По прибытию на место аварии спасатели установили, что произошло столкновение двух легковых автомобилей Daewoo Lanos.

"Пострадавшие в состоянии средней тяжести госпитализированы в Днепровской городской клинической больницы №16. Сотрудниками полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств ДТП", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее под Мелитополем легковой автомобиль на переезде попал под поезд, в результате чего один человек погиб и один пострадал.

Также РБК-Украина писало, что в Харькове автомобиль Daewoo Lanos выехал на встречную полосу и врезался в полицейский Toyota Prius; в результате аварии пассажир и водитель автомобиля Daewoo погибли на месте, а патрульные получили телесные повреждения.

Кроме этого, ранее в Ровно Daewoo Lanos протаранил троллейбус, в результате чего пострадали пассажиры авто.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины ДнепрФК ДнепрДТП
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