Под Мелитополем машина попала под поезд, есть погибший

Фото: поезд, который снес легковое авто (zp.npu.gov.ua)

Водитель выехал на переезд и попал под поезд

Под Мелитополем легковой автомобиль на переезде попал под поезд. В результате аварии погиб водитель, еще один человек с травмами госпитализирован в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

Сообщается, что инцидент произошел утром на железнодорожном переезде возле села Обильное Мелитопольского района. По данным полиции, автомобиль ВАЗ выехал на переезд и попал под поезд. В результате аварии погиб водитель легкового авто, местный житель 1979 года рождения.

Также сообщается, что пассажирка 1995 года рождения доставлена в больницу с телесными повреждениями. По факту ДТП открыто уголовное дело за нарушение правил дорожного движения. Полиция просит свидетелей аварии обратиться к правоохранителям.

Фото: автомобиль попал под поезд (zp.npu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове автомобиль Daewoo Lanos выехал на встречную полосу и врезался в полицейский Toyota Prius; в результате аварии пассажир и водитель автомобиля Daewoo погибли на месте, а патрульные получили телесные повреждения.

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Автор: РБК-Украина