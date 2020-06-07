На трасі Київ-Чоп у масштабному ДТП загинули чотири людини

Фото: знак ДТП (РБК-Україна)

Аварія сталася за участю трьох автомобілів і вантажівки

У Рівненській області на трасі Київ-Чоп сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів і вантажівки. В результаті аварії загинули чотири людини, серед яких дитина.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

Наголошується, що аварія сталася сьогодні, 7 червня, близько 18:44.

"7 червня о 18:44 на автодорозі Київ-Чоп поблизу села Вересневе Рівненського району сталося ДТП за участю трьох легкових автомобілів і вантажівки з напівпричепом. Внаслідок ДТП чотири людини, з них одна дитина загинули на місці події. Рятувальники за допомогою спеціального обладнання деблокували всіх загиблих", - повідомили в МВС.

Всі обставини даної події встановлює поліція.

Раніше РБК-Україна писало, що у Дніпрі 6 червня сталася ДТП у якій травмувалися чотири людини.

Також повідомлялося, що днями під Мелітополем Запорізької області легковий автомобіль потрапив під потяг, загинула одна людина.

Крім цього, в кінці травня на трасі Київ-Харків одна людина загинула в результаті аварії з участю поліцейського автомобіля.

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Автор: Игорь Литвиненко