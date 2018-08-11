На трассе Киев-Чоп фура врезалась в молоковоз, есть погибший

В результате ДТП на трассе Киев-Чоп погиб водитель фуры

На трассе Киев-Чоп в Ровенской области фура врезалась в молоковоз и загорелась, в результате трагедии погиб водитель грузовика. Об этом говорится в сообщении полиции Ровенской области.

Сообщается, что ДТП произошло около 06:20 в Дубенском районе. Водитель грузовика DAF 95, двигаясь в направлении Львова, столкнулся с молоковозом ГАЗ, который выезжал со второстепенной дороги .

"В результате столкновения грузовик DAF загорелся. В пожаре погиб и его водитель. Еще один водитель, 41-летний житель Житомирской области, не пострадал. Водителя молоковоза с термическими ожогами 20% тела госпитализировали в реанимационное отделение", - говорится в сообщении.

Также в полиции отметили, что спасатели оперативно потушили пожар, на месте инцидента работает следственно-оперативная группа. Движение на этом участке затруднено. Полицейские организовали объезд для легковых автомобилей, грузовики стоят на обочине.

Фото: ДТП на дороге Киев-Чоп

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Запорожской области маршрутка столкнулась с грузовиком. В результате аварии погибли шесть человек, в том числе дети.

Позже стало известно, что полиция задержала водителя грузовика, который участвовал в ДТП с маршруткой. С водителем маршрутки проводятся следственные действия, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.