В Запорожской области маршрутка столкнулась с грузовиком, 6 погибших

Также в результате ДТП в Запорожской области пострадали 12 человек

В Запорожской области возле села Каменское маршрутка столкнулась с грузовиком, в результате чего погибли шесть человек, еще 12 получили травмы. Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной полиции Украины.

Как сообщается, ДТП в Запорожской области произошло около 14:30 на автодороге Харьков-Симферополь, где маршрутное такси столкнулось с "Камазом". На момент аварии в маршрутке находилось 20 человек.

Фото: ДТП в Запорожской области (061.ua)

"В настоящее время есть информация о шести погибших, из которых пятеро - дети. Также 12 человек травмированы", - сообщил заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич.

Сообщается, что на месте аварии работает усиленная следственно-оперативная группа. Полиция установила, что водитель маршрутки осуществлял нерегулярные перевозки. Сейчас с водителем маршрутки проводятся первоочередные следственные действия и в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

По факту ДТП в Запорожской области уже возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения).

Фото: ДТП в Запорожской области (npu.gov.ua)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что вчера, 9 августа 2018 года, в Полтавской области в результате ДТП погибла женщина и пострадали двое детей. Также сообщалось, что в Херсонской области 8 августа столкнулись грузовик и легковой автомобиль, в результате аварии погибли двое детей, их родителей госпитализировали.

Кроме того, 7 августа произошло масштабное ДТП в Днепропетровской области - Audi врезался в автобус с пассажирами, в результате чего погибли двое человек, еще 13 травмированы.