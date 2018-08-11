На трасі Київ-Чоп фура врізалася в молоковоз, є загиблий

В результаті ДТП на трасі Київ-Чоп загинув водій фури

На трасі Київ-Чоп у Рівненській області вантажівка врізалася в молоковоз і загорілася, в результаті трагедії загинув водій вантажівки. Про це йдеться в повідомленні поліції Рівненської області.

Повідомляється, що ДТП сталася близько 06:20 у Дубенському районі. Водій вантажівки DAF 95, рухаючись у напрямку Львова, зіткнувся з молоковозом ГАЗ, який виїжджав з другорядної дороги .

"В результаті зіткнення вантажівка DAF загорілася. У пожежі загинув і її водій. Ще один водій, 41-річний житель Житомирської області, не постраждав. Водія молоковоза з термічними опіками 20% тіла було госпіталізовано до реанімаційного відділення", - йдеться в повідомленні.

Також у поліції зазначили, що рятувальники оперативно загасили пожежу, на місці інциденту працює слідчо-оперативна група. Рух на цій ділянці ускладнено. Поліцейські організували об'їзд для легкових автомобілів, вантажівки стоять на узбіччі.

Фото: ДТП на дорозі Київ-Чоп

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Запорізькій області маршрутка зіткнулася з вантажівкою. В результаті аварії загинули шість осіб, у тому числі діти.

Пізніше стало відомо, що поліція затримала водія вантажівки, який брав участь у ДТП з маршруткою. З водієм маршрутки проводяться слідчі дії, найближчим часом йому буде обрано запобіжний захід.