На трассе "Чернигов-Десна-Вышгород" ДТП с фурой: движение заблокировано

Авария произошла на автодороге Р-69 вблизи села Слабин - опрокинулся грузовик с полуприцепом.

"В результате ДТП никто не пострадал, однако движение по трассе "Чернигов-Десна-Вышгород" полностью заблокировано. Сейчас на месте происшествия работает группа реагирования патрульной полиции и спасатели", - говорится в сообщении.

Как объехать?

Правоохранители просят учесть сложившуюся ситуацию и планировать свой маршрут в объезд места ДТП - движение транспорта (полной массой до 10 тонн) организовано по трассе М01 "Киев-Чернигов".