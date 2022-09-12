На трассе "Чернигов-Десна-Вышгород" ДТП с фурой: движение заблокировано

Движение по трассе "Чернигов-Десна-Вышгород" в обоих направлениях заблокировано в результате ДТП. На дороге опрокинулась фура.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Черниговской области.
Авария произошла на автодороге Р-69 вблизи села Слабин - опрокинулся грузовик с полуприцепом.
"В результате ДТП никто не пострадал, однако движение по трассе "Чернигов-Десна-Вышгород" полностью заблокировано. Сейчас на месте происшествия работает группа реагирования патрульной полиции и спасатели", - говорится в сообщении.
Как объехать?
Правоохранители просят учесть сложившуюся ситуацию и планировать свой маршрут в объезд места ДТП - движение транспорта (полной массой до 10 тонн) организовано по трассе М01 "Киев-Чернигов".
Как сообщалось, 5 сентября вблизи поселка Новоселовка (Одесская область) произошло смертельное ДТП с участием крупногабаритного автомобиля и микроавтобуса. Движение по трассе на Бухарест было затруднено.
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