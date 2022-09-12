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На трасі "Чернігів-Десна-Вишгород" ДТП із фурою: рух заблоковано

Фото: ДТП сталася на трасі Чернігів-Десна-Вишгород 12 вересня (facebook.com/policechernigivshchini)
Автор: Наталія Гурковська

Рух трасою "Чернігів-Десна-Вишгород" в обох напрямках заблоковано внаслідок ДТП. На дорозі перекинулась фура.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Чернігівської області

Аварія трапилася на автошляху Р-69 поблизу села Слабин - перекинулася вантажівка з напівпричепом.

"Внаслідок ДТП ніхто не постраждав, однак рух трасою "Чернігів-Десна-Вишгород" повністю заблоковано. Нині на місці події працює група реагування патрульної поліції та рятувальники", - йдеться в повідомленні.

Як об'їхати?

Правоохоронці просять врахувати наявну ситуацію та планувати свій маршрут в об’їзд місця ДТП - рух транспорту (повною масою до 10 тонн) організовано по трасі М01 "Київ-Чернігів".

Як повідомлялось, 5 вересня поблизу селища Новоселівка (Одеська область) сталася смертельна ДТП за участю великогабаритного автомобіля і мікроавтобуса. Рух по трасі на Бухарест було ускладнено.

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