На трассе Борисполь-Днепр произошло ДТП с пятью авто, есть погибшие

В аварии с участием нескольких автомобилей погибли три человека

В Киевской области на трассе Борисполь-Днепр произошла авария с участием пяти автомобилей, в результате ДТП погибли три человека. Об этом говорится в сообщении полиции Киевской области.

Сообщается, что инцидент произошел вчера около 19:00 на 71 км трассы Борисполь-Днепр вблизи села Хоцки Переяслав-Хмельницкого района. По данным полиции, DACIA Logan при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с DAEWOO Lanos, после чего на своей полосе допустил столкновение с попутным SsangYong. После этого DACIA Logan снова выехал на встречную полосу, где столкнулся с еще с двумя автомобилями DAEWOO Lanos и ВАЗ 21102.

"В результате дорожно-транспортного происшествия 56-летний водитель автомобиля DACIA Logan погиб на месте. Водитель автомобиля DAEWOO Lanos 55-летний мужчина, и 62-летняя пассажирка от полученных телесных повреждений скончались на месте аварии. Еще трое пассажиров этого автомобиля получили травмы различной степени тяжести и доставлены в районную больницу", - говорится в сообщении.

По факту аварии открыли уголовное производство, полиция устанавливает все обстоятельства и причины ДТП.

Фото: ДТП в Киевской области (kv.npu.gov.ua)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что на трассе Киев-Чоп фура врезалась в молоковоз, в результате аварии погиб один человек.

До этого в Запорожской области маршрутка столкнулась с грузовиком. В этой аварии погибли шесть человек, в том числе дети.