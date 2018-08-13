На трасі Бориспіль-Дніпро сталася ДТП з п'ятьма авто, є загиблі

В аварії за участю декількох автомобілів загинули три особи

В Київській області на трасі Бориспіль-Дніпро сталася аварія за участю п'яти автомобілів, в результаті ДТП загинули три людини. Про це йдеться в повідомленні поліції Київської області.

Повідомляється, що інцидент стався вчора близько 19:00 на 71 км траси Бориспіль-Дніпро поблизу села Хоцьки Переяслав-Хмельницького району. За даними поліції, DACIA Logan при обгоні виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з DAEWOO Lanos, після чого на своїй смузі руху допустив зіткнення з попутним SsangYong. Після цього DACIA Logan знову виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся ще з двома автомобілями DAEWOO Lanos і ВАЗ 21102.

"В результаті дорожньо-транспортної пригоди 56-річний водій автомобіля DACIA Logan загинув на місці. Водій автомобіля DAEWOO Lanos 55-річний чоловік, і 62-річна пасажирка від отриманих тілесних ушкоджень померли на місці аварії. Ще троє пасажирів цього авто отримали травми різного ступеня тяжкості і доставлені в районну лікарню", - йдеться в повідомленні.

За фактом аварії відкрили кримінальне провадження, поліція встановлює всі обставини і причини ДТП.

Фото: ДТП у Київській області kv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на трасі Київ-Чоп фура врізалася в молоковоз, в результаті аварії загинула одна людина.

До цього в Запорізькій області маршрутка зіткнулася з вантажівкою. У цій аварії загинули шість осіб, у тому числі діти.