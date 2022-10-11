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Трасс вимагатиме негайного засідання лідерів НАТО під час звернення до G7

Фото: Ліз Трасс, прем'єр Британії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Під час зустрічі лідерів G7 прем'єр-міністр Великобританії Ліз Трасс виступить з закликом залишатися непохитними у підтримці України. Також вимагатиме негайного проведення засідання НАТО.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

На думку Трасс, віртуальна зустріч G7, до якої також приєднається президент України Володимир Зеленський, є шансом підтвердити єдність опозиції проти російського вторгнення на територію України.

"Ніхто не хоче миру більше, ніж Україна. І зі свого боку, ми не повинні ні на йоту похитнутися в нашій рішучості допомогти їм здобути його", - очікується, що Трасс скаже це на зустрічі, згідно з витримки, оприлюдненою її офісом.

Також Трасс відзначить необхідність збереження санкцій та закличе провести повноцінну зустріч лідерів військового альянсу НАТО найближчими днями.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент Володимир Зеленський провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Великої Британії Ліз Трасс після масованих ракетних ударів по Україні.

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Великобританія