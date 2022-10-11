RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Трасс потребует немедленного заседания лидеров НАТО во время обращения к G7

Фото: Лиз Трасс, премьер Британии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В ходе встречи лидеров G7 премьер-министр Великобритании Лиз Трасс выступит с призывом оставаться непоколебимыми в поддержке Украины. Также потребует немедленного проведения заседания НАТО.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По мнению Трасс, виртуальная встреча G7, к которой также присоединится президент Украины Владимир Зеленский, является шансом подтвердить единство оппозиции против российского вторжения на территорию Украины.

"Никто не хочет мира больше, чем Украина. И со своей стороны, мы не должны ни на йоту пошатнуться в нашей решимости помочь им получить его", - ожидается, что Трасс скажет это на встрече, согласно выдержке, обнародованной ее офисом.

Также Трасс отметит необходимость сохранения санкций и призовет провести полноценную встречу лидеров военного альянса НАТО в ближайшие дни.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс после массированных ракетных ударов по Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания