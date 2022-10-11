Трасс потребует немедленного заседания лидеров НАТО во время обращения к G7

В ходе встречи лидеров G7 премьер-министр Великобритании Лиз Трасс выступит с призывом оставаться непоколебимыми в поддержке Украины. Также потребует немедленного проведения заседания НАТО.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По мнению Трасс, виртуальная встреча G7, к которой также присоединится президент Украины Владимир Зеленский, является шансом подтвердить единство оппозиции против российского вторжения на территорию Украины.
"Никто не хочет мира больше, чем Украина. И со своей стороны, мы не должны ни на йоту пошатнуться в нашей решимости помочь им получить его", - ожидается, что Трасс скажет это на встрече, согласно выдержке, обнародованной ее офисом.
Также Трасс отметит необходимость сохранения санкций и призовет провести полноценную встречу лидеров военного альянса НАТО в ближайшие дни.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс после массированных ракетных ударов по Украине.
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