Трасс потребует немедленного заседания лидеров НАТО во время обращения к G7

В ходе встречи лидеров G7 премьер-министр Великобритании Лиз Трасс выступит с призывом оставаться непоколебимыми в поддержке Украины. Также потребует немедленного проведения заседания НАТО.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По мнению Трасс, виртуальная встреча G7, к которой также присоединится президент Украины Владимир Зеленский, является шансом подтвердить единство оппозиции против российского вторжения на территорию Украины.

"Никто не хочет мира больше, чем Украина. И со своей стороны, мы не должны ни на йоту пошатнуться в нашей решимости помочь им получить его", - ожидается, что Трасс скажет это на встрече, согласно выдержке, обнародованной ее офисом.

Также Трасс отметит необходимость сохранения санкций и призовет провести полноценную встречу лидеров военного альянса НАТО в ближайшие дни.