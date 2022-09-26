Трасс: Українці перехитрили Путіна, він зробив стратегічну помилку

"Він (Путін - ред.) зробив стратегічну помилку, вдершись в Україу. Я думаю, що українці його перехитрили. Ми бачили, як українці продовжують чинити опір російському наступу", - сказала політик.

Глава британського уряду зазначила, що кремлівський диктатор не очікував настільки потужної реакції вільного світу на повномасштабну агресію РФ.

Окрім цього, Трасс упевнена, що Путін віддав наказ про негайну військову ескалацію - проведення "часткової" мобілізації - "тому що не перемагає".