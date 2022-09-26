Трасс: Украинцы перехитрили Путина, он совершил стратегическую ошибку

"Он (Путин - ред.) совершил стратегическую ошибку, вторгнувшись в Украину. Я думаю, что украинцы его перехитрили. Мы видели, как украинцы продолжают сопротивляться российскому наступлению", - сказала политик.

Глава британского правительства отметила, что кремлевский диктатор не ожидал столь мощной реакции свободного мира на полномасштабную агрессию РФ.

Кроме этого, Трасс уверена, что Путин отдал приказ о немедленной военной эскалации - проведении "частичной" мобилизации - "потому что не побеждает".