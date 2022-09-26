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Трасс: Украинцы перехитрили Путина, он совершил стратегическую ошибку

Фото: Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Украинский народ перехитрил президента РФ Владимира Путина. Кремлевский диктатор допустил стратегическую ошибку, когда решился на вторжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, обнародованное CNN .

"Он (Путин - ред.) совершил стратегическую ошибку, вторгнувшись в Украину. Я думаю, что украинцы его перехитрили. Мы видели, как украинцы продолжают сопротивляться российскому наступлению", - сказала политик.

Глава британского правительства отметила, что кремлевский диктатор не ожидал столь мощной реакции свободного мира на полномасштабную агрессию РФ.

Кроме этого, Трасс уверена, что Путин отдал приказ о немедленной военной эскалации - проведении "частичной" мобилизации - "потому что не побеждает".

Напомним, аналитики ISW заявили, что процесс мобилизации в РФ подрывают фундаментальные проблемы, которые Путин не сможет решить.

К слову, президент Владимир Зеленский проинформировал, что у Украины есть положительные результаты сразу на нескольких участках фронта.

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