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Процес мобілізації у РФ підривають фундаментальні проблеми, Путін не зможе їх вирішити, - ISW

Новость на русском →
Понеділок 26 вересня 2022 06:23
Процес мобілізації у РФ підривають фундаментальні проблеми, Путін не зможе їх вирішити, - ISW Фото: Президент РФ Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Очільник Кремля Володимир Путін не доклав жодних зусиль, аби підготувати населення Росії до війни та мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що до 24 лютого російські високопосадовці та пропагандисти неодноразово висміювали ідею вторгнення в Україну.

Опісля початку повномасштабної агресії сам Путін наполегливо продовжував називати війну "спеціальною військовою операцією" та не створював у РФ інформаційних умов для підготовки населення до мобілізації.

"Промахи Путіна щодо цього особливо важливі, оскільки на російській землі немає ні українських військ, ні військ НАТО, також немає загрози вторгнення в РФ. Зараз не 1812, 1914 або 1941 рік, і фактори, які сприяли мобілізації населення тоді, просто відсутні у війні проти України, хоч би як Путін її не представляв своєму народу", - наголосили в ISW.

Умов для ефективної мобілізації немає

Фахівці також вказують, що збройні сили Росії не створювали умов для ефективної мобілізації принаймні з 2008 року і не формували резервні сили, необхідні для миттєвого призову. Швидких рішень цих проблем немає.

"Процес мобілізації буде потворним, якість резервістів низькою, а їхня мотивація воювати, ймовірно, ще гіршою", - переконані в Інститут вивчення війни.

Аналітики додають, що проблеми, які підривають зусилля Путіна з мобілізації росіян, настільки глибокі та фундаментальні, що він не зможе розв'язати їх найближчими місяцями, а можливо, і роками.

"Ця мобілізація не вплине на перебіг війни у 2022 році і, імовірно, не матиме драматичного впливу на здатність Росії підтримувати нинішній рівень зусиль у 2023 році", - підсумували в ISW.

Нагадаємо, 21 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив мобілізацію в РФ, що призвело до протестів.

Найбільше людей на вулиці вийшло в Дагестані. Президент України Володимир Зеленський закликав жителів регіону боротися проти злочинного призову.

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