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Трасс: Українці перехитрили Путіна, він зробив стратегічну помилку

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Понеділок 26 вересня 2022 06:49
Трасс: Українці перехитрили Путіна, він зробив стратегічну помилку Фото: Прем'єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Український народ перехитрив президента РФ Володимира Путіна. Кремлівський диктатор припустився стратегічної помилки, коли наважився на вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Великої Британії Ліз Трасс, оприлюднену CNN.

"Він (Путін - ред.) зробив стратегічну помилку, вдершись в Україу. Я думаю, що українці його перехитрили. Ми бачили, як українці продовжують чинити опір російському наступу", - сказала політик.

Глава британського уряду зазначила, що кремлівський диктатор не очікував настільки потужної реакції вільного світу на повномасштабну агресію РФ.

Окрім цього, Трасс упевнена, що Путін віддав наказ про негайну військову ескалацію - проведення "часткової" мобілізації - "тому що не перемагає".

Нагадаємо, аналітики ISW заявили, що процес мобілізації у РФ підривають фундаментальні проблеми, які Путін не зможе вирішити.

До слова, президент Володимир Зеленський поінформував, що Україна має позитивні результати одразу на кількох ділянках фронту.

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