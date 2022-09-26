Трасс: Украинцы перехитрили Путина, он совершил стратегическую ошибку
Украинский народ перехитрил президента РФ Владимира Путина. Кремлевский диктатор допустил стратегическую ошибку, когда решился на вторжение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, обнародованное CNN .
"Он (Путин - ред.) совершил стратегическую ошибку, вторгнувшись в Украину. Я думаю, что украинцы его перехитрили. Мы видели, как украинцы продолжают сопротивляться российскому наступлению", - сказала политик.
Глава британского правительства отметила, что кремлевский диктатор не ожидал столь мощной реакции свободного мира на полномасштабную агрессию РФ.
Кроме этого, Трасс уверена, что Путин отдал приказ о немедленной военной эскалации - проведении "частичной" мобилизации - "потому что не побеждает".
Напомним, аналитики ISW заявили, что процесс мобилизации в РФ подрывают фундаментальные проблемы, которые Путин не сможет решить.
К слову, президент Владимир Зеленский проинформировал, что у Украины есть положительные результаты сразу на нескольких участках фронта.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.