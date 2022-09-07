Трасс прийняла запрошення Зеленського найближчим часом відвідати Україну
Новий прем'єр-міністр Британії Ліз трас прийняла запрошення Володимира Зеленського відвідати Україну найближчим часом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу уряду Британії.
У своїй першій телефонній розмові з іноземним лідером після вступу на посаду прем'єр-міністра трас підтвердила свою повну підтримку українському лідеру і заявила, що Україна може розраховувати на довгострокову допомогу Великобританії.
Лідери двох країн обговорили необхідність зміцнити міжнародну безпеку і заходи, необхідні для того, щоб перерізати потік коштів, що фінансують військову машину президента РФ Володимира Путіна.
Лідери "висловили жаль" з приводу спроб глави Кремля використовувати енергію як зброю. Прем'єр-міністр заявила, що вкрай важливо, щоб шантаж Росії не завадив заходу домогтися провалу Путіна.
Важливо, щоб Україна домоглася успіху, а Росія зазнала поразки, зазначила Трасс.
Ліз Трасс також провела телефонну розмову із Джо Байденом.
Новий прем'єр Британії та президент США у першій телефонній розмові домовилися зміцнювати оборонний союз між країнами.
Також лідери домовились працювати над поразкою Росії в Україні.
Раніше президент України Володимир Зеленський розповів про розмову з Трасс. Сторони обговорив гарантії безпеки. Також лідери країн обговорили участь Британії у відновленні України.
Нагадаємо, що у вівторок, 6 вересня, Ліз Трасс офіційно вступила на посаду прем'єр-міністра Великобританії.
Також Трасс обіцяла одразу зателефонувати Зеленському якщо стане прем'єром Британії.
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