Трасс обещает сразу позвонить Зеленскому, если станет премьером Британии

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в среду заявила, что свой первый телефонный разговор в случае избрания лидером Консервативной партии, а следовательно, и главой правительства она проведет с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LBC .

По просьбе подтвердить правдивость сообщений СМИ о том, что первым, кому Трасс позвонит по телефону в случае избрания на должность лидера консерваторов, станет Зеленский, она ответила: "Да".

Также глава британского МИД подтвердила, что хочет как можно быстрее совершить визит в Украину.

"Зеленский вдохновляет. И я хочу показать украинцам, что они и дальше будут получать полную поддержку Соединенного Королевства, а я знаю, насколько это важно для Зеленского и украинского правительства. Поэтому я намерен как можно быстрее засвидетельствовать это", - пояснила она.

Трасс отказалась уточнять, когда может быть организован ее визит в Украину, лишь отметив, что это произойдет "как можно быстрее".

Напомним, что ранее Трасс сообщила о готовности применить ядерное оружие при необходимости.

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