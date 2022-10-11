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Трасс хоче відвідати Україну якомога швидше

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Вівторок 11 жовтня 2022 19:35
Трасс хоче відвідати Україну якомога швидше Фото: прем'єр-міністр Британії Ліз Трасс (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Прем’єр-міністр Великобританії Ліз Трасс твердо налаштована відвідати Україну якомога швидше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Журналісти поставили питання речнику Даунінг-стріт, як вплине нещодавний масований обстріл України на потенційний візит Трасс в Україну.

Спікер відмовився називати дату можливого візиту з міркувань безпеки.

"Як ви розумієте, прем’єр-міністр твердо налаштована здійснити візит якомога швидше", - сказав він.

Зазначимо, що вчора президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Трасс. Він зазначив, що Україна розраховує на лідерство Британії у прикритті нашого неба.

Також нагадаємо, раніше Трасс заявляла, що мирна угода між Україною та Росією не повинна включати земельні компроміси.

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Ліз Трасс Великобританія
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