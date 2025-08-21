В Афганістані вибухнув автобус з депортованими громадянами: загинули мінімум 76 осіб

В Афганістані сталася масштабна трагедія - автобус із депортованими з Ірану людьми потрапив у катастрофу й загорівся. Загинуло кілька десятків пасажирів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СNN.

У вівторок, 20 серпня, на заході Афганістану сталася одна з наймасштабніших дорожніх трагедій останніх років.

Автобус, що перевозив афганських громадян, нещодавно депортованих з Ірану, потрапив у ДТП на трасі поблизу міста Герат, після чого загорівся. За офіційними даними місцевої влади, загинули щонайменше 76 людей, серед них - 17 дітей.

За словами речника губернатора Герата муфтія Мохаммеда Юсуфа Саїді, автобус виїхав з прикордонного міста Іслам-Кала та прямував до Кабула, коли сталося зіткнення.

Відео й фото з місця трагедії показують повністю охоплений вогнем транспортний засіб, від якого залишився лише обгорілий каркас.

Internacionales Un autobús con ciudadanos afganos procedentes de Irán chocó contra una motocicleta y un camión cisterna en Guzara, Herat. El accidente provocó un incendio y dejó al menos 76 personas fallecidas. pic.twitter.com/xWI4xmCD4r — @ESpectaNoticias (@espectanoticias) August 20, 2025

Згідно із заявою, опублікованою офіційними особами провінції Герат, багато жертв, ймовірно, були жінками та дітьми, але вони отримали такі "сильні опіки, що їхню стать неможливо визначити". Всі обгорілі тіла пасажирів були доставлені до місцевої лікарні.

У заяві додається, що автобус також міг врізатися у вантажівку, яка перевозила бочки з паливом.

Катастрофа сталася на тлі хвилі примусових депортацій афганців з Ірану. Тегеран посилив виселення мігрантів, звинувачуючи їх у співпраці з Ізраїлем після останнього загострення на Близькому Сході.

За даними ООН, лише за кілька тижнів після завершення конфлікту Ірану з Ізраїлем у червні понад півмільйона афганців були вигнані з країни - і це може стати одним із найбільших масових переміщень населення за останнє десятиліття.

#Breaking: Devastating Bus Crash in Afghanistan



Last night, on the Herat-Kabul highway in Guzara District, an overcrowded bus carrying Afghan returnees from Iran was involved in a catastrophic collision involving a motorcycle and a fuel truck. Moments later, the bus erupted… pic.twitter.com/b2DWuQgh83 — Your Daily Digest (@GalacticScope) August 21, 2025

Міжнародні організації та правозахисники вже висловили стурбованість як масштабом депортацій, так і умовами, в яких опинилися афганські родини після повернення.