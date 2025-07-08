ua en ru
Вт, 08 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

МКС видав ордери на арешт лідерів "Талібану" через переслідування жінок в Афганістані

Вівторок 08 липня 2025 18:22
UA EN RU
МКС видав ордери на арешт лідерів "Талібану" через переслідування жінок в Афганістані Фото: МКС видав ордери на арешт лідерів "Талібану" через переслідування жінок в Афганістані (wikipedia.org)
Автор: Тетяна Степанова

Міжнародний кримінальний суд (МКС) 8 липня видав ордери на арешт верховного лідера "Талібану" Хайбатулли Ахундзади та голови Верховного суду Афганістану Абдула Хакіма Хаккані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МКС.

"Палата попереднього провадження Міжнародного кримінального суду в контексті ситуації в Афганістані видала ордери на арешт Хайбатули Ахунзади, верховного лідера "Талібану", та Абдули Хакіма Хаккані, верховного судді "Талібану", які фактично керують Афганістаном щонайменше з 15 серпня 2021 року", - йдеться у повідомленні.

За даними МКС, Ахундзаді та Хаккані інкримінується організація та заохочення переслідувань з політичних і гендерних мотивів. Зокрема, йдеться про масштабні репресії проти жінок, дівчат та інших людей, які не відповідали гендерній політиці Талібану - включно з тими, хто має іншу гендерну ідентичність чи підтримує права жінок.

Ордери видано в контексті розслідування ситуації в Афганістані. Суд вважає, що злочини проти людяності були скоєні щонайменше з 15 серпня 2021 року, коли Талібан захопив владу в країні, і тривали до 20 січня 2025 року.

Прокуратура МКС вказує, що ці переслідування супроводжувалися системним придушенням прав, насильством, дискримінацією та ізоляцією жінок з публічного життя.

"Хоча деякі заборони та норми було запроваджено для всього населення, основною метою стали саме жінки та дівчата, які зазнали позбавлення основних прав через свою гендерну приналежність", - заявили в МКС.

Зазначається, що місцезнаходження підозрюваних наразі невідоме. МКС закликає держави-учасниці Римського статуту до співпраці щодо виконання ордерів. Це перший випадок, коли суд видає ордери в контексті злочинів, пов'язаних із гендерним переслідуванням у контексті правління Талібану.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Росія першою серед великих держав офіційно визнала уряд Талібану в Афганістані.

А наприкінці травня 2025 року в США заявили, що розглядають можливість визнання "Талібану" іноземною терористичною організацією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МКС Талібан Афганистан
Новини
Зеленський обговорив з послом у США Маркаровою її відставку, - джерела
Зеленський обговорив з послом у США Маркаровою її відставку, - джерела
Аналітика
"Просто треба вижити". Як війна змусила Україну обігнати Європу у військових технологіях
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Просто треба вижити". Як війна змусила Україну обігнати Європу у військових технологіях