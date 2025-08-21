В Афганистане взорвался автобус с депортированными гражданами: погибли минимум 76 человек
В Афганистане произошла масштабная трагедия - автобус с депортированными из Ирана людьми попал в катастрофу и загорелся. Погибло несколько десятков пассажиров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СNN.
Во вторник, 20 августа, на западе Афганистана произошла одна из самых масштабных дорожных трагедий последних лет.
Автобус, перевозивший афганских граждан, недавно депортированных из Ирана, попал в ДТП на трассе вблизи города Герат, после чего загорелся. По официальным данным местных властей, погибли по меньшей мере 76 человек, среди них - 17 детей.
По словам представителя губернатора Герата муфтия Мохаммеда Юсуфа Саиди, автобус выехал из пограничного города Ислам-Кала и направлялся в Кабул, когда произошло столкновение.
Видео и фото с места трагедии показывают полностью охваченное огнем транспортное средство, от которого остался только обгоревший каркас.
Internacionales Un autobús con ciudadanos afganos procedentes de Irán chocó contra una motocicleta y un camión cisterna en Guzara, Herat. El accidente provocó un incendio y dejó al menos 76 personas fallecidas. pic.twitter.com/xWI4xmCD4r- @ESpectaNoticias (@espectanoticias) August 20, 2025
Согласно заявлению, опубликованному официальными лицами провинции Герат, многие жертвы, вероятно, были женщинами и детьми, но они получили такие "сильные ожоги, что их пол невозможно определить". Все обгоревшие тела пассажиров были доставлены в местную больницу.
В заявлении добавляется, что автобус также мог врезаться в грузовик, который перевозил бочки с топливом.
Катастрофа произошла на фоне волны принудительных депортаций афганцев из Ирана. Тегеран усилил выселение мигрантов, обвиняя их в сотрудничестве с Израилем после последнего обострения на Ближнем Востоке.
По данным ООН, всего за несколько недель после завершения конфликта Ирана с Израилем в июне более полумиллиона афганцев были изгнаны из страны - и это может стать одним из крупнейших массовых перемещений населения за последнее десятилетие.
#Breaking: Разрушительная автобусная авария в Афганистане- Your Daily Digest (@GalacticScope) 21 августа 2025 года
Прошлой ночью на трассе Герат-Кабул в районе Гузара переполненный автобус, перевозивший афганских репатриантов из Ирана, попал в катастрофическое столкновение с участием мотоцикла и топливного грузовика. Спустя несколько мгновений автобус взорвался... pic.twitter.com/b2DWuQgh83
Международные организации и правозащитники уже выразили обеспокоенность как масштабом депортаций, так и условиями, в которых оказались афганские семьи после возвращения.
Отметим, что за последние несколько месяцев из Ирана было принудительно возвращено почти 1,8 миллиона афганцев. Еще 184 459 человек были возвращены из Пакистана, а более 5 000 - депортированы из Турции с начала года. Кроме того, почти 10 000 афганских заключенных были репатриированы, преимущественно из Пакистана.
Напомним, что МУС выдал ордера на арест лидеров "Талибана" из-за преследования женщин в Афганистане.