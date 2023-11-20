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На трасі під Полтавою перекинулася вантажівка: рух тимчасово обмежений

Фото: на трасі під Полтавою перекинулася вантажівка, рух тимчасово обмежений (t.me/patrolpolice_uа)
Автор: Тетяна Степанова

На трасі поблизу Полтави перекинулася вантажівка Renault Magnum вранці 20 листопада. Рух у напрямку міста тимчасово обмежений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Патрульної поліції.

Як повідомляється, на 332 кілометрі автодороги Київ - Харків - Довжанський, поблизу села Супрунівка Полтавської області, сталося перекидання транспортного засобу Renault Magnum.

У зв’язку з ДТП тимчасово обмежений рух в напрямку міста Полтави. 

ДТП в Україні

Нагадаємо, ввечері 17 листопада сталась ДТП з автомобілем Hummer. Внаслідок аварії постраждали троє осіб.

Також у Вараському районі Рівненської області сталась ДТП за участі двох легкових автомобілів. В результаті аварії до лікарні доставили чотирьох осіб.

До цього в Одеській області поліцейський скоїв смертельне ДТП. Він двічі переїхав пенсіонерку та втік з місця аварії.

Також нещодавно у Полтавській області через туман сталася масштабна аварія. Через погану видимість зіткнулися 10 автомобілів.

 

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ДТППолтава