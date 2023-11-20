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На трассе под Полтавой перевернулся грузовик: движение временно ограничено

Фото: на трассе под Полтавой перевернулся грузовик, движение временно ограничено (t.me/patrolpolice_uа)
Автор: Татьяна Степанова

На трассе возле Полтавы перевернулся грузовик Renault Magnum утром 20 ноября. Движение по направлению города временно ограничено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Патрульной полиции.

Как сообщается, на 332 километре автодороги Киев - Харьков - Довжанский, вблизи села Супруновка Полтавской области, перевернулось транспортное средства Renault Magnum.

В связи с ДТП временно ограничено движение в направлении города Полтавы.

ДТП в Украине

Напомним, вечером 17 ноября произошло ДТП с автомобилем Hummer. В результате аварии пострадали три человека.

Также в Варашском районе Ровенской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате аварии в больницу доставили четырех человек.

До этого в Одесской области полицейский совершил смертельное ДТП. Он дважды переехал пенсионерку и скрылся с места аварии.

Недавно в Полтавской области из-за тумана произошла масштабная авария. Из-за плохой видимости столкнулись 10 автомобилей.

 

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ДТППолтава