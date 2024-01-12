ua en ru
Пт, 12 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

На трасі Одеса-Рені сталася ДТП, рух транспорту ускладнено

Одеська область, П'ятниця 12 січня 2024 11:13
UA EN RU
На трасі Одеса-Рені сталася ДТП, рух транспорту ускладнено Фото: на трасі Одеса-Рені сталася ДТП, рух транспорту ускладнено (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

На транзитній ділянці автодороги Одеса-Рені ускладнено рух транспортних засобів через аварію у п'ятницю, 12 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Як повідомляється, рух автівок здійснюється у реверсному режимі у звʼязку з ДТП, яка сталась поблизу контрольного поста "Маяки" у бік пункту пропуску "Паланка-Маяки-Удобне".

Прикордонники просять водіїв врахувати дану інформацію при плануванні поїздок.

Оновлено 11:55

Як повідомили у ДПСУ, рух по трасі Одеса-Рені відновлено.

ДТП в Україні

Нагадаємо, 6 січня у Луцьку на шляхопроводі на проспекті Перемоги сталося три аварії, зіткнулися близько 12 автомобілів. Троє людей постраждали.

А 4 січня у Волинській області правоохоронець вчинив аварію, у якій загинув підліток. Він був за кермом службової машини.

Також 3 січня під Києвом сталася ДТП за участю трьох автомобілів. Одна людина загинула, двоє людей постраждали.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТП Одеса ДПСУ
NEWS
Хто такі хусити й чому вони нападають на кораблі у Червоному морі
Хто такі хусити й чому вони нападають на кораблі у Червоному морі
DAILY
Дар'я Касьянова: Депортація – лише одна з багатьох проблем, яку переживають діти через війну
Катерина Гончаровакерівник РБК-Україна Travel Дар'я Касьянова: Депортація – лише одна з багатьох проблем, яку переживають діти через війну