У Луцьку на мосту зіткнулись понад 10 авто. ДСНС показала наслідки

Сьогодні надвечір у Луцьку на шляхопроводі на проспекті Перемоги сталося три аварії, зіткнулися близько 12 автомобілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління ДСНС України у Волинській області та місцеві Telegram-канали.

За даними рятувальників, сьогодні до них надійшло повідомлення в порядку взаємодії спеціальних служб про резонансне ДТП на вулиці Рівненській.

"На місці ДТП проводиться розвідка, подано один ствол на попередження займанню вогнем автомобілей", - повідомили в ДСНС.

Фото: в Луцьку сталась ДТП (facebook.com/dsnsVol)

За даними рятувальників за цей час 3 потерпілих передали працівникам медичної служби.

Зауважимо, що у зв'язку з погіршенням погоди в другій половині дня 6 січня через дощ та мінусову температуру там утворилась ожеледь.

Погода в Україні

Нагадаємо, що РБК-Україна попереджало українців про сильні морози. В деяких регіонах температура опустить до -25 градусів.

Зокрема негода супроводжуватиметься значним снігом, хуртовиною, а також ожеледицею.

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