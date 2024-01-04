Під Києвом сталася ДТП за участю трьох авто: є постраждалі та загиблий

Під Києвом сталася ДТП за участю трьох автомобілів. Одна людина загинула, двоє людей постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України у Київській області.

"3 січня о 07:01 до оперативно-диспетчерської служби Бучанського району надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на автошляху поблизу с. Горенка, Гостомельської територіальної громади", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники, які прибули на місце аварії, з'ясували, що відбулась ДТП за участю трьох автомобілів.

"Внаслідок чого постраждали двоє людей та одна особа 1996 року народження загинула", - додали в ДСНС.

Рятувальники допомогли дістати постраждалих з понівеченого авто та передали постраждалих працівникам екстреної медичної допомоги.

ДТП у Києві

6 листопада у Києві на блокпості збили співробітницю прикордонної служби, яка несла службу на блокпості. Жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізовано. Двома днями пізніше в Києві, 8 листопада, трапилась аварія за участю двох автобусів громадського транспорту. Сім людей постраждали, двоє з них - у лікарні.

25 жовтня у Києві, на вулиці Велика Васильківська, автомобіль Toyota Avensis виїхав за межі проїзної частини та влетів у зупинку з людьми. Двоє людей зазнали травм.

А у Деснянському районі Києва 16 жовтня сталася смертельна аварія за участю автомобіля Audi та чоловіком на електросамокаті.