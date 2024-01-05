На Волині правоохоронець на смерть збив підлітка
У Волинській області правоохоронець влаштував аварію, в якій загинув підліток. Правоохоронець був за кермом службової машини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням власні джерела та ДБР.
Як стало відомо РБК-Україна із власних джерел, за кермом був співробітник прикордонної служби.
"Працівники ДБР розпочали розслідування за фактом дорожньо-транспортної пригоди на Волині, в якій загинув 14-річний пішохід", - йдеться на сайті ДБР.
Як зазначають у відомстві, трагедія сталася близько 20:00 4 січня у селі Пульмо Ковельського району.
"Водій службового автомобіля, правоохоронець, не обрав безпечної швидкості, не врахував дорожньої обстановки під час дощу та скоїв наїзд на пішохода", - розповіли подробиці аварії.
14-річний юнак йшов в попутному напрямку, від отриманих травм хлопець загинув на місці.
Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху (ч. 2 ст. 286 КК України). Проводяться невідкладні слідчі дії, призначено низку експертиз для встановлення усіх обставин трагедії.
ДТП за участю поліції в Україні
- 5 грудня 2023 року поблизу села Єреміївка на Одещині сталася ДТП за участю правоохоронця, двоє людей постраждали. Поліцейський був п'яний.
- у серпні 2023 року поліцейський у місті Білгород-Дністровський Одеської області вчинив смертельну ДТП. Правоохоронець двічі переїхав пенсіонерку та втік з місця аварії.
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