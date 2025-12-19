На трасі Одеса-Рені після ударів РФ ввели суттєві обмеження: що треба знати водіям

"Враховуючи оперативну ситуацію в регіоні та з метою ліквідації наслідків ворожих обстрілів Одещини, рішенням Ради оборони Одеської області від 19 грудня припинено рух вантажного транспорту автомобільною дорогою М-15 Одеса – Рені", - зазначив Кіпер.

Він також закликав власників транспортних компаній та водіїв врахувати вищезазначену інформацію при плануванні маршрутів вантажних перевезень.

Міст у Маяках перекрили

За даними Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури, відсьогодні, 19 грудня, з 8:00 перекрито рух мостом на автодорозі М-15 "Одеса – Рені" в селі Маяки Одеської області.

"Міст є важливою логістичною артерію, адже з’єднує Одесу та весь південь Одеської області. Під час повномасштабного вторгнення на мостовій споруді проводили ремонтні роботи в межах експлуатаційного утримання", - зазначили у агентстві.

Повідомляється, що споруда неодноразово зазнавала ворожих влучань. Відсьогодні з 8:00 рух мостом перекрито.

"Щодо термінів відновлення руху наразі сказати точно неможливо. Адже з огляду на безпекову ситуацію роботи з відновлення там не проводяться. Триває експертиза та оцінка стану конструкцій", - додали у агентстві.