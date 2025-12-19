RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

На трассе Одесса-Рени после ударов РФ ввели существенные ограничения: что надо знать водителям

Фото: на трассе Одесса-Рени после ударов РФ ввели существенные ограничения (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На трассе Одесса-Рени из-за ударов РФ перекрыли движение через мост в селе Маяки. Также на всей автодороге введен запрет на движение грузового транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОГА Олега Кипера и Facebook Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.

"Учитывая оперативную ситуацию в регионе и с целью ликвидации последствий вражеских обстрелов Одесской области, решением Совета обороны Одесской области от 19 декабря прекращено движение грузового транспорта по автомобильной дороге М-15 Одесса - Рени", - отметил Кипер.

Он также призвал владельцев транспортных компаний и водителей учесть вышеупомянутую информацию при планировании маршрутов грузовых перевозок.

Мост в Маяках перекрыли

По данным Госагентства восстановления и развития инфраструктуры, с сегодняшнего дня, 19 декабря, с 8:00 перекрыто движение по мосту на автодороге М-15 "Одесса - Рени" в селе Маяки Одесской области.

"Мост является важной логистической артерией, ведь соединяет Одессу и весь юг Одесской области. Во время полномасштабного вторжения на мостовом сооружении проводили ремонтные работы в рамках эксплуатационного содержания", - отметили в агентстве.

Сообщается, что сооружение неоднократно подвергалось вражеским попаданиям. С сегодняшнего дня с 8:00 движение по мосту перекрыто.

"Относительно сроков восстановления движения пока сказать точно невозможно. Ведь учитывая ситуацию с безопасностью работы по восстановлению там не проводятся. Продолжается экспертиза и оценка состояния конструкций", - добавили в агентстве.

 

Атаки на мост под Маяками

Напомним, что вечером 18 декабря россияне дроном атаковали мост возле поселка Маяки под Одессой. Беспилотник попал в автомобиль, в котором ехала женщина с детьми. В результате атаки женщина погибла, дети тяжело ранены.

Также в Одесской области ограничили движение к отдельным пунктам пропуска на украинско-молдавской границе. В Молдове вблизи границы установили временный лагерь для украинцев, которые не могут вернуться домой из-за российской атаки на мост.

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильное движениеОдессаРени