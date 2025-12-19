На трассе Одесса-Рени после ударов РФ ввели существенные ограничения: что надо знать водителям

"Учитывая оперативную ситуацию в регионе и с целью ликвидации последствий вражеских обстрелов Одесской области, решением Совета обороны Одесской области от 19 декабря прекращено движение грузового транспорта по автомобильной дороге М-15 Одесса - Рени", - отметил Кипер.

Он также призвал владельцев транспортных компаний и водителей учесть вышеупомянутую информацию при планировании маршрутов грузовых перевозок.

Мост в Маяках перекрыли

По данным Госагентства восстановления и развития инфраструктуры, с сегодняшнего дня, 19 декабря, с 8:00 перекрыто движение по мосту на автодороге М-15 "Одесса - Рени" в селе Маяки Одесской области.

"Мост является важной логистической артерией, ведь соединяет Одессу и весь юг Одесской области. Во время полномасштабного вторжения на мостовом сооружении проводили ремонтные работы в рамках эксплуатационного содержания", - отметили в агентстве.

Сообщается, что сооружение неоднократно подвергалось вражеским попаданиям. С сегодняшнего дня с 8:00 движение по мосту перекрыто.

"Относительно сроков восстановления движения пока сказать точно невозможно. Ведь учитывая ситуацию с безопасностью работы по восстановлению там не проводятся. Продолжается экспертиза и оценка состояния конструкций", - добавили в агентстве.