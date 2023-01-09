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На трасі Одеса - Рені перекрили рух: названо об'їзний маршрут

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Понеділок 09 січня 2023 17:15
На трасі Одеса - Рені перекрили рух: названо об'їзний маршрут Фото: на трасі Одеса - Рені перекрили рух (t.me/od_patrolpolice)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 9 січня, вдень на трасі Одеса - Рені сталася аварія, через яку рух було перекрито.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Одеської області у Telegram.

"У зв'язку з дорожньо-транспортною пригодою, що сталася близько 15 години, на автодорозі М15 Одеса - Рені 233 км (обхід міста Ізмаїл) - рух перекрито. За попередньою інформацією, водій вантажівки не впорався з керуванням, внаслідок чого авто перекинулося", - зазначають у поліції.

При цьому правоохоронці зазначають, що об'їзд легкового транспорту відбувається через Ізмаїл. Водіїв просять планувати маршрут своєї поїздки з огляду на перекриту трасу.

На місці ДТП вже працюють правоохоронці та усі необхідні оперативні служби.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 9 січня через погодні умови в Києві зросла кількість ДТП. На дорогах столиці вже сталося 30 аварій, у яких 6 людей постраждали.

Також ми писали, що двоє громадян України потрапили до дорожньо-транспортної пригоди у польському місті Вільчиць у Нижній Сілезії.

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