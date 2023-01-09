На трассе Одесса - Рени перекрыли движение: назван объездной маршрут

Сегодня, 9 января, днем на трассе Одесса - Рени произошла авария, из-за которой движение было перекрыто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Одесской области в Telegram.

"В связи с произошедшим около 15 часов дорожно-транспортным происшествием на автодороге М15 Одесса - Рени 233 км (обход города Измаил) - движение перекрыто. По предварительной информации, водитель грузовика не справился с управлением, в результате чего авто опрокинулось", - отмечают в полиции.

При этом правоохранители отмечают, что объезд легкового транспорта совершается через город Измаил. Водителей просят планировать маршрут своей поездки, учитывая перекрытую трассу.

На месте ДТП уже работают правоохранители и все необходимые оперативные службы.