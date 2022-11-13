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На трасі "Київ-Чоп" автомобіль врізався у блок-пост та наїхав на військового

Фото: на трасі "Київ-Чоп" автомобіль врізався у блок-пост (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

На трасі "Київ-Чоп" автомобіль врізався у блок-пост та наїхав на військового. В результаті військовослужбовця з травмами госпіталізовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Національної поліції у Рівненській області.

Повідомлення про аварію на дорозі "Київ-Чоп" неподалік села Калинівка Рівненської області надійшло до поліції сьогодні, 13 листопада, близько 18:20.

Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що водій автомобіля Audi 29-річний житель Львова, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на 40-річного військового сил територіальної оборони, який ніс службу на блок-посту, а потім врізався у службовий автомобіль Mitsubishi Outlander.

Внаслідок ДТП постраждалого з відкритим переломом ноги, саднами та гематомами доставили до Корецької міської лікарні. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочато слідство.

Раніше ми писали, що на Донеччині для цивільних відкрили трасу Київ-Харків-Довжанський. На цій ділянці траси також запрацював блокпост.

Нагадаємо, раніше в Одеській області вантажівка зіткнулася з пасажирським автобусом.

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