На Донеччині для цивільних відкрили трасу у бік Харкова: подробиці
На Донеччині для цивільних відкрили трасу Київ-Харків-Довжанський. На цій ділянці траси також запрацював блокпост.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС.
"Відновлено проїзд цивільного населення дільницею автодороги М-03 на кордоні Донецької та Харківської областей. Для безпеки громадян тут запрацював блокпост, на якому службу несуть поліцейські у взаємодії з військовою службою правопорядку, Нацгвардією та СБУ", - розповіли у відомстві.
Як розповів начальник поліції Донецької області Руслан Осипенко, правоохоронці перевіряють транспорт, який заїжджає до області.
"Щодня під час такої перевірки ми виявляємо та вилучаємо заборонені предмети, зокрема, нелегальну зброю", - розповів він.
Нагадаємо, за даними Міноборони України, Донецький напрямок залишається найважчою ділянкою фронту. Там тривають інтенсивні бої, зокрема у районі Бахмута та Соледара.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.