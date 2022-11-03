На Донеччині для цивільних відкрили трасу у бік Харкова: подробиці

На Донеччині для цивільних відкрили трасу Київ-Харків-Довжанський. На цій ділянці траси також запрацював блокпост.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС .

"Відновлено проїзд цивільного населення дільницею автодороги М-03 на кордоні Донецької та Харківської областей. Для безпеки громадян тут запрацював блокпост, на якому службу несуть поліцейські у взаємодії з військовою службою правопорядку, Нацгвардією та СБУ", - розповіли у відомстві.

Як розповів начальник поліції Донецької області Руслан Осипенко, правоохоронці перевіряють транспорт, який заїжджає до області.

"Щодня під час такої перевірки ми виявляємо та вилучаємо заборонені предмети, зокрема, нелегальну зброю", - розповів він.