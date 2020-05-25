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На трасі Київ-Харків в ДТП загинули три людини, серед жертв 10-річна дитина

Новини » Надзвичайні події     25.05.2020 - 12:22
На трасі Київ-Харків в ДТП загинули три людини, серед жертв 10-річна дитина
Фото: патрульна поліція (РБК-Україна)

ДТП сталося 24 травня в Яготинському районі

В Яготинському районі Київської області на трасі Київ-Харків 24 травня сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій загинули три людини. Серед жертв 10-річна дитина.

Про це повідомили в прес-службі патрульної поліції Київської області.

Повідомляється, що причиною ДТП стало недотримання водієм безпеки швидкості.

"Подія трапилася вчора після обіду на 103 км автодороги Київ - Харків - Довжанський. Водій автомобіля Peugeot, рухаючись в напрямку столиці, не вибрав безпечну швидкість руху та скоїв наїзд на відбійник. Внаслідок ДТП три людини від отриманих травм загинули на місці події. Серед загиблих був дитина 10-річна дитина", - повідомили в поліції.

Раніше РБК-Україна писало, що у Полтавській області на автодорозі Київ-Харків мікроавтобус з'їхав у кювет, в результаті чого постраждали чотири людини.

Також повідомлялося, що 24 травня на автодорозі Київ-Чоп у Львівській області зіткнулися мікроавтобус і вантажівка, в результаті ДТП загинули 4 людини.

Крім того, минулого тижня на автодорозі Київ-Одеса сталося смертельне ДТП за участю трьох автомобілів.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України ДТПХарківпреступления
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