В РФ рассказали, когда состоится новая встреча по транзиту газа через Украину

Фото: Александр Новак (kremlin.ru)

Об этом заявил глава Минэнерго РФ

Новая встреча по вопросу транзита газа через Украину состоится на следующей неделе. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак, передают российские СМИ.

По его словам, на следующей неделе стороны обсудят технические вопросы.

"На следующей неделе будут очередные технические консультации. Они идут в рабочем порядке, обсуждаются технические вопросы. В первую очередь между "Газпромом", "Нафтогазом" и оператором газотранспортной системы Украины. Вопрос прежде всего коммерческих компаний", - рассказал Новак.

Напомним, министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что транзит газа по территории Украины должен продолжиться после 2019 года. По его словам, Германия поддерживает продолжение переговоров по заключению контракта о газовом транзите.

Как писало РБК-Украина, российский газовый монополист "Газпром" направил Национальной акционерной компании Украины "Нафтогаз" официальное предложение по транзиту газа. В частности, российский монополист для этого требует отказаться от судебных споров и отменить штраф в Украине.

Добавим также, директор по развитию бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что вопрос газовых контрактов о транзите с Российской Федерацией не будут обсуждаться на встрече лидеров нормандского формата. Он отметил, что ему ничего не известно о какой-либо конкретной работе в нормандском формате относительно переговоров о газе.