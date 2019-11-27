Транзитний шантаж: як Кремль готує газову пастку Володимиру Зеленському

Володимир Зеленський (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Контракт на транзит газу з Росії через Україну спливає трохи більше ніж через місяць. Кремль намагається прив'язати питання газового транзиту до врегулювання конфлікту на Донбасі. Ця тема, швидше за все, буде підніматися на зустрічі лідерів чотирьох країн у нормандському форматі, запланованої на 9 грудня.

"Газпром" наполягає, щоб "Нафтогаз" відмовився від арбітражів та інших претензій на 22 млрд доларів. Росіяни згодні на короткостроковий транзитний контракт і пропонують повернутися до прямих поставок газу в Україну. Детальніше – в матеріалі РБК-Україна.

Через півтора тижні глави країн "нормандської четвірки" зустрінуться у Парижі. Лідери України, Росії, Німеччини та Франції повинні обговорити план з припинення військових дій на Донбасі. Разом з тим в рамках саміту може бути піднято питання газового транзиту.

У кінці поточного року закінчується термін дії контракту на прокачування газу з Росії до Європи через українську газотранспортну систему (ГТС). Тристоронні переговори у Брюсселі з питання підписання нової угоди зайшли у глухий кут.

"Газпром" йде ва-банк

Україна згодна укласти транзитний контракт на 10 років за умови прокачування від 60 до 90 млрд кубометрів газу у рік. Договір буде підписаний між "Газпромом" і новоствореною компанією "Оператор ГТС України". Остання, після сертифікації за європейськими правилами, отримає в управління газотранспортну систему з 1 січня 2020 року.

Цю модель схвалила Європейська комісія, але не росіяни. "Газпром" пропонує договір на прокачування газу через українську "трубу" терміном на один рік. І при цьому ставить ключову умову – відмову "Нафтогазу" від усіх позовних вимог сумарно на 22 млрд доларів.

З них 3 млрд доларів росіяни вже повинні заплатити за рішенням Стокгольмського арбітражу, ще 7 млрд доларів становить штраф Антимонопольного комітету України за зловживання монопольним становищем. Решта – позовні вимоги "Нафтогазу" у новому арбітражі у разі припинення транзиту.

В якості компромісу виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко запропонував "Газпрому" виплатити борг у 3 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу газом. Пізніше він повідомив, що без транзитного контракту з 1 січня 2020 року російський газ буде закачуватися в українські сховища як "газ невизначеного власника".

Опитані РБК-Україна експерти сходяться на думці, що цю зиму у разі "нульового транзиту" спокійно проживуть і Росія, і Україна, і країни Європейського союзу. Однак проблеми почнуться ближче до кінця весни, коли почнеться підготовка до нового опалювального сезону.

Заступник голови уряду РФ Дмитро Козак днями заявив, що газопровід в обхід України "Північний потік - 2" почне роботу у середині наступного року. Але для виходу на повну потужність йому знадобиться значно більше часу. Таким чином, росіяни не зможуть зберегти поточні обсяги транзиту без використання української ГТС.

"Газпрому" доведеться виконувати свої зобов'язання за контрактами в ЄС. На перших порах за рахунок газу, який вже знаходиться у європейських сховищах. Потім – за рахунок ресурсу, купленого на вільному ринку, у тому числі скрапленого газу із США і Катару. Однак настане момент, коли росіяни не зможуть виконувати свої зобов'язання і отримають судові позови від контрагентів, вважає президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар.

""Газпром" буде нести серйозні втрати. Одна справа нести втрати протягом кварталу, що вони вже робили у 2015 році, це обійшлося у 5-6 млрд доларів. Інша справа, коли ти втрачаєш цей "кеш" протягом року. Так чи інакше, майже половина російського газового експорту в Європу йде через українську ГТС. Грубо кажучи, вони втратять більше 20 млрд доларів", – пояснює експерт.

За позовом "Нафтогазу" на початку року були арештовані рахунки двох компаній, які випускають євробонди російського газового монополіста. Тому у середині листопада "Газпром" відмовився від планів залучити 3 млрд євро від розміщення облігацій.

"Росіяни готові йти на жертви, на втрату грошей, у них є запас міцності. Але для них можуть настати гірші часи, ціна на газ невисока, вони почнуть втрачати обсяги ринку в Європі, вони так само вразливі. Потрібно віддати Україні 3 млрд доларів, а це для них себе не поважати", – говорить директор ExPro Consulting Геннадій Кобаль.

За його словами, після програшу у Стокгольмському арбітражі ряд менеджерів "Газпрому" втратили свої посади. Реакція кремлівської верхівки на поразку "Нафтогазу" була настільки сильною, що захиталося крісло під головою компанії Олексієм Міллером.

Зима пройде спокійно

"Нафтогаз" вважає вимоги росіян для підписання нового контракту неприйнятними і готується до "нульового транзиту". Станом на кінець жовтня у газосховищах містилося 21,75 млрд. кубометрів газу, також укладено контракт на поставку 450 млн кубометрів з Європейського союзу у першому кварталі наступного року.

Більшість співрозмовників РБК-Україна з газової галузі впевнені, що країні не варто переживати за нинішній опалювальний сезон. "Відпрацьовані сценарії, як нам використовувати ГТС у реверсному режимі, щоб пройти зиму за рахунок наших сховищ, власного видобутку та імпорту з ЄС", – розповідає директор з досліджень DiXi group Роман Ніцович.

Більше того, у короткостроковій перспективі учасникам ринку вдасться заробити, якщо новий контракт не буде укладено. Зупинка транзиту з січня дозволить продавати накопичений ресурс за високою ціною. Це вигідно "Нафтогазу", "Газпрому" і всім трейдерам, запевняє Геннадій Кобаль.

У квітні-травні почнеться підготовка до наступної зими. У разі "нульового транзиту" Україна не залишиться без газу, але його вартість зросте. Експерти вважають, що нестачі постачальників у країни не буде, та й рівень споживання зараз куди нижче, ніж 10 років тому під час чергової "газової війни" Москви з Києвом.

"Є багато гравців, які готові задовольнити попит українського ринку. Питання не стоїть так, що без "Газпрому" газу не буде. Єдине питання у тому, якою буде ціна. Зрозуміло, що у новій конфігурації газових потоків у Східній Європі ми опиняємося не у найбільш вигідній позиції", – додає Роман Ніцович.

У польський термінал Свіноуйсьце вже прийшла перша партія американського скрапленого газу у розмірі 90 млн кубометрів, законтрактована українською компанією "ЕРУ". Польща готова збільшити поставки в Україну до 6,6 млрд кубометрів на рік. Але для цього потрібно удосконалити газову інфраструктуру, що потребує значних інвестицій.

"Дефіциту газу на ринку немає, ніщо не завадить європейським компаніям постачати газ в Україну, але він буде дорожче. Ми повинні розуміти, що за безпеку і незалежність треба платити більше", – уточнює Михайло Гончар.

Директор спеціальних програм науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев вважає, що "Газпром" все ж спробує натиснути на Україну через європейців. Мовляв, така ж ситуація була у 2009 році, коли був підписаний діючий транзитний контракт на вигідних для росіян умовах.

"У нас є інші козирі, щоб привести росіян до тями. Наприклад, заборонити транзит газу у напрямку Молдови. У Придністров'ї електроенергію роблять з газу. Коли російська 14-а армія залишиться без газу та електрики, може вони прозріють трохи. Потрібно не соромитися їх шантажувати", – говорить Геннадій Кобаль.

Нормандський торг

У цій ситуації Кремль намагається пов'язати вирішення військового конфлікту на Донбасі з газовими питаннями. В останній телефонній розмові президентів Росії і України, крім обговорення повернення обладнання з українських військових катерів, Володимир Путін підняв тему "транзитного контракту".

Раніше президент РФ і його підлеглі не раз заявляли про готовність відновити прямі поставки газу в Україну зі знижкою 25%. Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель на днях розповів, що Кабінет міністрів України може направити цю знижку на субсидії.

"Якщо ми будемо мати знижену ціну, потенційно можливо, що у нас будуть прямі поставки зі знижкою зі сходу, ми будемо намагатися забирати цю знижку, видавати у ринок ринкову ціну, а саму знижку використовувати через бюджет або через якісь інші інструменти для покриття субсидій або інші соціально важливі заходи", – пояснив він.

Як відомо, "Нафтогаз" відмовився від купівлі російського газу чотири роки тому. Висока ймовірність, що це питання буде обговорюватися у ході зустрічі лідерів "нормандської четвірки" у Парижі. Раніше про таку можливість заявляв глава українського МЗС Вадим Пристайко, зазначивши, що "це питання не є основою для відновлення миру в Україні".

"Навіть якщо газове питання не буде включено в офіційний порядок денний нормандської зустрічі, ніщо не заважає Путіну відвести Зеленського у сторону і почати пресувати. Але тут потрібно пам'ятати, що не президент ставить підпис під контрактом, і які б аргументи не були з російської сторони, ми розуміємо, що це просто слова, за якими нічого не стоїть. Це механізм "розводу", а "кидок" буде пізніше", – переконує Михайло Гончар.

Співрозмовники РБК-Україна вважають помилкою обговорення економічних контрактів у "нормандському форматі". Мовляв, Росія намагається виторгувати кращі умови для угоди, зв'язавши газ з питаннями повернення полонених і виведення військ з окупованих територій.

Роман Ніцович нагадує, що в обмін на дешевий газ Україна продовжила на 25 років перебування Чорноморського флоту РФ у Криму і відмовилася підписувати Угоду про асоціацію з ЄС. Українська сторона повинна уникати пакетних угод і вирішувати газові питання тільки за правилами європейського енергоринку, уточнює експерт.

"Навесні ситуація кардинально зміниться. Тому росіяни зараз використовують методи політичного та психологічного тиску. Як говориться "беруть на понт". Вже підключили Путіна, але він не такий страшний. Так що якщо вдасться витримати цей натиск, то потім намалюється зовсім інший сценарій", – переконаний Гончар.