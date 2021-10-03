UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Транзит газа в Венгрию через Украину возобновили

Автор: Валерия Полищук

В воскресенье вечером, 3 октября, транзит газа в Венгрию через Украину был возобновлен. Поток газа через пункт "Берегово" на украинско-венгерской границе составляет чуть более 200 тысяч кубометров в час.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные оператора ГТС Венгрии.

Отметим, что в течение дня прокачка газа на территорию Венгрии через Украину полностью отсутствовала.

Напомним, 27 сентября Венгрия подписала контракт с "Газпромом" о поставках 4,5 млрд кубометров газа в обход Украины. Соглашение предусматривает поставку 3,5 млрд кубометров газа через территорию Сербии, а еще миллиард кубометров - через Австрию. Контракт будет действовать 15 лет.

1 октября Россия начала поставки газа в Венгрию в обход Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нафтогаз УкраиныВенгрия