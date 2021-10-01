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"Газпром" имеет право прекращать транзит газа, но обязан платить, - Витренко

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Киев, Пятница 01 октября 2021 13:34
"Газпром" имеет право прекращать транзит газа, но обязан платить, - Витренко Фото: глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко (facebook com YVitrenko)
Автор: Артем Горовенко

Российская компания "Газпром" имеет право прекращать транзит газа через Украину. Такое право ему гарантировано по контракту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко.

"Газпром" прекратил транзит газа через Украину в Венгрию. И это несмотря на забронированные мощности для транзита. "Газпром" имеет такое право по контракту - не подавать газ для транзита через забронированные мощности, но при этом оплачивать эти мощности (принцип "качай или плати"), - отметил он.

По его мнению, остановка транзита в Венгрию - это демонстрация того, что произойдет после запуска "Северного потока-2", если Москва не допустит до транзита через Украину третью сторону.

Напомним, сегодня Россия начала поставки газа в Венгрию в обход Украины по "Балканскому потоку" и трубопроводам Юго-Восточной Европы.

Подробнее о рисках читайте в материале "Газовый контракт Венгрии с "Газпромом". Чем рискует Украина из-за сделки".

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Газпром Юрий Витренко Транзит газа
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