"Газпром" имеет право прекращать транзит газа, но обязан платить, - Витренко
Российская компания "Газпром" имеет право прекращать транзит газа через Украину. Такое право ему гарантировано по контракту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко.
"Газпром" прекратил транзит газа через Украину в Венгрию. И это несмотря на забронированные мощности для транзита. "Газпром" имеет такое право по контракту - не подавать газ для транзита через забронированные мощности, но при этом оплачивать эти мощности (принцип "качай или плати"), - отметил он.
По его мнению, остановка транзита в Венгрию - это демонстрация того, что произойдет после запуска "Северного потока-2", если Москва не допустит до транзита через Украину третью сторону.
Напомним, сегодня Россия начала поставки газа в Венгрию в обход Украины по "Балканскому потоку" и трубопроводам Юго-Восточной Европы.
Подробнее о рисках читайте в материале "Газовый контракт Венгрии с "Газпромом". Чем рискует Украина из-за сделки".