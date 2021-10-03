Транзит газу до Угорщини через Україну повністю припинився в неділю, 3 жовтня. 1 жовтня транзит газу до Угорщини впав у чотири рази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані оператора ГТС Угорщини .

Згідно з інформацією на сайті оператора, прокачування газу через пункт "Берегово" на кордоні України з Угорщиною в цей день не припинялася і склала 4,823 мільйона кубометрів.

У той же час, ще 30 Вересня вона була в 3,8 рази більше - 18,528 мільйона кубометрів.

У суботу, 2 жовтня, транзит знизився ще більше - в 2 рази в порівнянні з п'ятницею, до 2,31 мільйона кубометрів.

За оперативними даними угорського оператора ГТС FGSZ, 3 жовтня транзит газу через Україну в Угорщину точці "Берегово" відсутній.